Mogliano nella notte

E’ arrivata la neve nella Marca. Questa mattina i trevigiani si sono svegliati con il paesaggio imbiancato: a dire il vero non si tratta di una sorpresa, visto che la nevicata era stata abbondantemente prevista nei giorni scorsi.

Questo ha consentito di mettere in atto tutte le misure preventive del caso, in modo da evitare i disagi maggiori.

Piazza del Popolo a Vittorio Veneto

Fino a questa mattina la situazione delle strade era “ok”: in varie parti della Marca si è trattato in realtà di una “spruzzata” di neve nella notte, che per ora non ha attecchito sulle strade.

I Giardini a Vittorio Veneto

Suggestivo invece il panorama dei tetti delle case e dei lati delle carreggiate, fin dal primo mattino coperti da un sottile strato di neve.