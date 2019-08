Arrivano i nuovi iPhone

Dieci settembre. Sulla data della presentazione dei nuovi iPhone non ci sono più dubbi. Apple, come si legge sull'express.co.uk, ha iniziato a inviare gli inviti per uno "speciale evento" allo Steve Jobs Theater di Cupertino che si terrà appunto martedì 10 settembre alle 10 (le 19 in Italia).

Come è già accaduto negli scorsi anni, il colosso Usa ha inserito un messaggio criptico nel suo invito che recita semplicemente 'By innovation only'. La Apple non ha quindi svelato granché ma si dice che dovrebbero essere svelati gli iPhone 11, modello standard e large, oltre a una versione più economica dell'XR.

