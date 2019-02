Arrivano le nuove emoji

I social le hanno già ribattezzate l'emoticon "del pene piccolo" e delle "mestruazioni". Ma sono solo due delle 230 nuove emoji scelte per il 2019 dall'Unicode Consortium, l'organizzazione che decide quale nuova emoji arriverà nelle nostre vite e sulla tastiera dello smartphone. Fra le faccine aggiunte al 'catalogo' spicca senza dubbio il 'pizzico', la mano che mima una piccola quantità o piccole dimensioni. E qui i social si sono scatenati.

"La quantità e le dimensioni possono essere utilizzate per descrivere tutto, dal commercio alle emozioni al tempo" scrive l'organizzazione, spiegando che "dal momento che comunicare quantità e dimensioni è diventata una necessità nella vita di tutti i giorni, pensiamo che questa emoji possa essere utilizzata quotidianamente e con alta frequenza".

Tra le faccine introdotte si segnala anche la goccia di sangue che indica le donazioni di sangue e il ciclo mestruale. "Il sangue simboleggia molto più del fluido corporeo - scrive l'Unicode Consortium - è anche un passo verso l'uguaglianza di genere. Nel 2017, il gruppo per i diritti delle ragazze, Plan International, ha lanciato una campagna sui social media per includere un 2 "emoji delle mestruazioni", per aiutare a rompere lo stereotipo negativo legato al flusso mestruale. La campagna ha funzionato e oltre 55.000 persone in tutto il mondo hanno votato per avere un'emoji dedicata".