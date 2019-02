Arriva il semaforo all'incrocio di Fratta. E un contributo di 30.000 euro

ODERZO - Arriva il contributo, all’orizzonte l’agognato semaforo a chiamata sulla Postumia.



Il comune di Oderzo beneficerà di un contributo di circa 30mila euro che metterà in sicurezza l’incrocio all’altezza di via Friuli a Fratta, lungo la Postumia, per raggiungere l’area nuova della grazione.



Si chiuderebbe il cerchio del problema di un incrocio che da anni costituisce un problema per i residenti.



Si tratta del secondo semaforo a chiamata nel giro di pochi mesi lungo la regionale, dopo quello installato all’altezza della scuola Brandolini, per rendere più sicuro il passaggio pedonale tra l’altro già illuminati.



Il Comune ora ha partecipato a un bando riguardante gli impianti semaforici per i ciechi e ha ottenuto il contributo per il semaforo a chiamata.