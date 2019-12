Arriva San Nicolò: "tuti a tirar bandòt"

VITTORIO VENETO - E’ arrivato il momento tanto atteso da tutti i bambini, ma soprattutto da quelli vittoriesi, che stanno crescendo – o sono cresciuti – con la tradizione del bandòt. Quindi – il dialetto è quasi d’obbligo in questo caso - “tuti a tirar bandòt par ciamar San Nicolò!” Un rito vittoriese che si tramanda da decenni, quello di chiamare San Nicolò con i barattoli legati ai fili, durante una passeggiata per le vie della città.

Un’usanza che ha contraddistinto l’infanzia di tantissimi vittoriesi, che sicuramente ricordano quella che è diventata una specie di formula: “ciamàr San Nicolò tirando i bandòt per le vie e dopo, ceti, ceti, spetar che el rive a casa co i so regai” (richiamare San Nicolò tirando i bandòt e poi in silenzio aspettare che arrivi a casa con i suoi regali).

Per costruire i bandòt un tempo, ricordano oggi i nonni, si cercavano vecchi secchi e pezzi di latta arrugginiti, e la ricerca iniziava già molte settimane prima. I bambini lo hanno fatto anche quest’anno, forse con materiali e modalità diverse, ma poco importa: l’appuntamento è per stasera, giovedì 5 dicembre, alle 17.15 in Piazza Duomo a Ceneda. Alle 17.30 si parte per la camminata tanto attesa.

E poi – è una raccomandazione! - tutti in silenzio ad aspettare che arrivi San Nicolò con i suoi doni.