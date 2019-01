Arriva in ospedale con un deodorante nel retto: “Non riesco a toglierlo”

Il deodorante ai raggi X

E’ stato un intervento lungo e doloroso, quello eseguito nei giorni scorsi al Francisco Moscoso Puello Hospital, ospedale di Santo Domingo, dove un uomo è arrivato con un deodorante per ambienti incastrato nel retto.

La notizia ha fatto il giro del mondo. Come riporta il Mirror, a infilare la bomboletta spray nell’ano dell’uomo era stata la moglie, per assecondare una richiesta del marito. La pratica sessuale però non è andata a buon fine poiché, per togliere quell’oggetto dal retto, è stato necessario l’intervento di un’equipe di chirurghi che hanno lavorato per due ore.