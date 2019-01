Arriva la neve, spargisale pronti ad intervenire a Treviso

TREVISO - Dopo l’allerta smog delle ultime settimane, scatta l’allerta neve. Tra la serata di oggi e la mattina di domani potrebbe arrivare la neve ad imbiancare le strade della Marca.



Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione dalle ore 18 di domani 22 gennaio sino a mezzogiorno del 24, al fine di fronteggiare le eventuali nevicate. Anche il sito dell'Arpav avverte: “probabili alcune fasi di deboli precipitazioni nevose anche in pianura localmente e a tratti di pioggia mista a neve”.



La Provincia di Treviso è pronta a far scattare il Piano neve. A preoccupare infatti più che le grosse nevicate, sarà il ghiaccio sulle strade. I mezzi sono pronti a scendere in strada per spargere il sale se ce ne fosse bisogno.