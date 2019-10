Arriva la mezza maratona di Treviso e scattano divieti in tutta la città

TREVISO - Un altro fine settimana di chiusure e divieti alla circolazione a Treviso. Questa volta sarà la Half Marathon, la mezza maratona di Treviso, in programma domenica 13 ottobre, a bloccare le auto fuori in città.



Dalle ore 12 di domani fino alle 20 di domenica verrà istituito il divieto di sosta lungo viale d’Alviano (nel tratto compreso tra Porta Santi Quaranta e porta Caccianiga), Borgo Cavour (tratto tra via Filzi e Porta Santi Quaranta), via Mura San Teonisto (tratto a partire da via Damiano Chiesa fino a Porta Santi Quaranta).



Il divieto di sosta ci sarà pure dalle 6 alle 14 del 13 ottobre in viale Fra’ Giocondo, via Sant’Antonio da Padova, viale Burchiellati, piazzale Burchiellati, Varco Manzoni, via Manzoni (tratto compreso tra via casa di Ricovero e viale/piazzale Burchiellati, viale Terza Armata, Borgo Cavalli, via Girolamo Emiliani, via Carlo Alberto (tratto compreso tra via via Oriani e via Emiliani), via Oriani, viale Fratelli Cairoli (esterno Manzoni fino ad esterno porta San Tomaso), slargo esterno San Tomaso (lato edicola), viale Felissent , via Cal di Breda, via Ghirlanda, via Alzaia (dall’inizio del territorio comunale) fino a ponte della Gobba compreso, viale Tasso, via dei Mille, Riviera e piazza Garibaldi, via Dello Squero, via Toniolo, via Corazzin, piazza Borsa, Corso del Popolo, via Canova (tratto compreso tra piazza Duomo e via Fra’ Giocondo), via Fra’ Giocondo, via Panciera, via Caccianiga, via Filippini, piazza Trentin, piazza e via San Vito, via Santa Margherita, Ponte e Riviera Santa Margherita, via Martiri della Libertà, via Campana.



Lo stop alle auto scatterà dalle 14 di sabato 12 ottobre fino alle 20 di domenica in viale D’Alviano, da porta Santi Quaranta fino a varco Caccianiga e Borgo Cavour dall’intersezione con via Filzi.



Traffico interdetto in tutte le strade nel centro storico che rientrano nei percorsi di gara dalle 7 di domenica per consentire il transennamento del percorso. Chiusi al traffico domenica dalle 9 fino a fine gara il Put (tratto San Tomaso e varco Manzoni), viale Vittorio Veneto, viale Brigata Treviso, viale Felissent, via Ghirlanda, via Cal di Breda , viale Nino Bixio, viale IV Novembre, via Callalta, via Borin, via Storta , via Alzaia (intero tratto), viale Tasso.