Arriva il camper della Lilt a Mogliano, esami gratuiti per la prevenzione del tumore al seno

MOGLIANO - Continua Ottobre in Rosa 2019, il mese dedicato alla prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. Come anticipato dall'Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Tochet in occasione dell'8^ Marcia in Rosa, sarà presente anche a Mogliano Veneto il camper della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per fare attività di informazione e proporre una visita senologica gratuita a tutte le residenti.

L'appuntamento è previsto venerdì 25 ottobre p.v. nei pressi del Centro Sociale. Dalle 9 fino alle 12, alla presenza di un medico senologo, sarà possibile effettuare visite di prevenzione per le donne non ancora inserite in un percorso di screening e nelle donne giovani, per una corretta educazione alla prevenzione

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Comune, la Lilt, l'Ulss 2 e le associazioni di volontariato del territori impegnate per questa importante attività di prevenzione.