Arriva 'Big Snow'

Prima il ciclone di Santa Lucia, ora tocca a 'Big Snow'. Insomma, l'inverno sta arrivando. E se al momento si segnalano le prime nevicate a quote basse al Centro-nord - anche fino in pianura - massima attenzione va data a domenica 16 e lunedì 17.

Con la nuova settimana, infatti, a causa di un "cuscinetto gelido nei bassi strati, le precipitazioni collegate ad una perturbazione atlantica non potranno che essere nevose e persistenti e abbondanti anche in pianura su tutto il Nord e a quote basse al Centro, con neve copiosa o molto copiosa a Bologna e su gran parte dell’Emilia, su Triveneto e Lombardia e, a quote basse, in Liguria con tramontana scura" fanno sapere gli esperti del sito 'IlMeteo.it'.

In Toscana le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sopra gli 800 metri circa e tra Lombardia ed Emilia vengono segnalati accumuli superiori ai 5-7 cm.