Arrestato pusher minorenne, rinvenuti nello zainetto 400gr di marijuana

I carabinieri della stazione di Sacile, nel corso della notte, hanno tratto in arresto per “detenzione finalizzata alla cessione illecita di sostanze stupefacenti” un 17enne. Il ragazzo di Aviano era già stato denunciato per reati analoghi. Nella tarda serata i militari avevano notato tre ragazzi. Uno di questi alla vista dei carabinieri ha gettato lo zainetto sotto una vettura e si è dato alla fuga.

I militari sono riusciti a raggiungerlo e bloccarlo, all’interno dello zaino hanno trovato 400 grammi circa di marijuana. Immediata la perquisizione nella casa del minorenne dove sono stati trovati altri 80 grammi della stessa sostanza e due bilancini di precisione. Il 17enne, come disposto dalla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, è stato accompagnato in una comunità in provincia di Trieste.