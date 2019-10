Arrestato il picchiatore di poliziotti, quattro gli agenti feriti in diverse occasioni

Quattro poliziotti, in episodi diversi a Venezia, sono stati aggrediti e feriti da un uomo che dava in escandescenze ed era in attesa di controllo psichiatrico. I fatti sono accaduti alla stazione ferroviaria di Santa Lucia in centro storico, con vittima un agente e delle guardie giurate. Quindi - come riferiscono i quotidiani locali - nonostante fosse stato identificato in attesa della perizia psichiatrica ha aggredito altri agenti ferendone tre.

I poliziotti - tutti della polfer - hanno riportato lesioni guaribili dai 5 ai 30 giorni. Il protagonista delle aggressioni - arrestato e in attesa di processo - è un 35enne romeno, forte e di costituzione molto robusta, è noto a tutte le forze dell'ordine per il comportamento aggressivo che lo contraddistingue, per il fatto che insulta i passanti e va a mangiare nei locali senza pagare il conto minacciando i titolari.

Polizia e carabinieri l'hanno segnalato molte volte all'Autorità giudiziaria per vari episodi lungo l'asse Venezia-Mestre davanti alle due stazioni ferroviarie della città lagunare.