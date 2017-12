Arrestato grazie alle immagini della videosorveglianza

MOGLIANO - I Carabinieri di Mogliano la scorsa notte, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, in regime di arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Treviso nei confronti di O.M. 31enne di origine marocchina, con precedenti di polizia, per furto aggravato.



L’ordine restrittivo, richiesto dagli stessi inquirenti, si riferisce a due furti commessi dal giovane, residente a Mogliano Veneto, la notte dello scorso 8 settembre.



Prima aveva tentato di scassinare il distributore automatico di sigarette del bar tabacchi di via Olme e poi si era introdotto nello sporting club di Mazzocco.



Qui aveva rubato un cellulare, due stampanti, un televisore ed un impianto stereo.



L’individuazioneè stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza urbana che lo hanno immortalato mentre compiva i due furti.



Agli stessi investigatori è bastato rintracciarlo e notificargli l’ordine di custodia, nel frattempo richiesto dalla Procura della Repubblica, che ne ha disposto gli arresti domiciliari con il “braccialetto elettronico” in attesa che risponda alle contestazioni nell’interrogatorio di garanzia.