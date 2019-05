Arrestati i membri di una baby gang, tra di loro anche un 19enne di Mogliano

MOGLIANO - La squadra mobile di Venezia questa mattina ha eseguito sette provvedimenti restrittivi nei confronti di giovani residenti nelle province di Venezia e Treviso che fanno parte delle cosiddette baby gang, responsabili di diversi pestaggi e rapine tra la laguna e la terraferma.



I ragazzi, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, rispondono a vario titolo di diversi reati tra rapine, lesioni e furti.



In carcere sono finiti un 19enne di Mogliano Veneto e un 15enne della terraferma veneziana responsabili di due violenti pestaggi avvenuti il 13 e il 19 gennaio in laguna, tra Campo Sant'Aponal e San Basilio.



In entrambe le occasioni le aggressioni erano state compiute anche con un tirapugni. Le vittime della prima erano tre ragazzi ai quali gli indagati avevano chiesto della droga. Al rifiuto, i bulli erano tornati indietro e avevano colpito uno dei tre.



Il secondo pestaggio era stato ai danni di tre universitari, uno dei quali aveva riportato una prognosi di 30 giorni. In carcere è finito anche un 18enne di Mestre, già sorvegliato speciale, responsabile di una decina di episodi, per lo più furti.



Un altro 18enne di Venezia è finito ai domiciliari e tre minorenni sono stati collocati in comunità per aver picchiato e tentato di derubare un cittadino bengalese a febbraio a Mestre.



Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito 19 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati uno dei quali, minorenne, adesso si trova ai domiciliari perché in casa aveva due etti di marijuana, bilancino, un coltello a farfalla e un passamontagna.