Arnold e Greta per il clima

"Congratulazioni Greta. Sei un'eroina. Non vedo l'ora di incontrarti a fine mese all'Austrian World Summit". Così, in un tweet, Arnold Schwarzenegger dà appuntamento a Greta Thunberg all'iniziativa sul clima che l'attore ed ex governatore della California organizza nel suo Paese d'origine.



Nel suo 'cinguettio' Schwarzenegger include anche il tweet della giovane attivista svedese con la prossima copertina di 'Time' a lei dedicata. "Ci vediamo a Vienna" risponde la 16enne, simbolo della battaglia ambientalista contro i cambiamenti climatici.



Nell'intervista al magazine americano, Greta ha raccontato: "Prima non parlavo quasi in classe o con i miei compagni, ma ora parlo al mondo intero". E poi ha ricordato come la sua protesta, iniziata lo scorso agosto davanti al parlamento di Stoccolma, fosse un modo per sfuggire alla depressione dovuto allo studio a scuola dei rischi del cambiamento climatico.