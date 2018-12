Armati di pistola, legano le orafe e rapinano la gioielleria

CASTELFRANCO - Sono stati momenti terribili, per le due orafe della gioielleria di Castelfranco Veneto che la vigilia di Natale è stata presa di mira da due rapinatori.

La notizia è stata riportata oggi dal Gazzettino. I fatti sono avvenuti il 24 dicembre: erano circa le 18.30 quando le due orafe della gioielleria Cassolato, madre e figlia, sono state prese in ostaggio da due uomini armati di pistola, col volto travisato. Inizialmente è entrato un rapinatore, che ha poi aperto la porta al complice. Entrambi parlavano in italiano senza accento, erano di media statura, ma di loro non si sa altro.

Le due donne sono state legale dietro il bancone e i due malviventi hanno rubato gli ori in vetrina e quelli nella cassaforte, per un bottino che si aggira intorno ai 100.000 euro. Sul caso indagano le forze dell’ordine.

Venerdì pomeriggio è stata messa a segno un'altra rapina a mano armata, in centro a Treviso.