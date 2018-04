Architetto veneto muore un incidente mentre è in vacanza in California

Si trovava in California, per un viaggio in moto con gli amici, Enrico Marafatto, quando è stato coinvolto in un tragico incidente stradale ed è morto. Aveva 50 anni, e viveva a Mestre con la moglie e i tre figli.

La tragedia si è consumata domenica, e la notizia ha sconvolto i familiari e gli amici.

Marafatto era originario di Favaro Veneto, e ora lavorava a Mestre, dove era un noto architetto.

Non è ancora stata decisa la data dei funerali, si attende in rimpatrio della salma.