Aquarius, la Francia dice no

"Il giorno in cui una nave arriverà davanti a Marsiglia con delle persone in difficoltà, naturalmente noi le prenderemo. Non è questo oggi il caso dell'Aquarius". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, parlando a Bfm Tv, a proposito della nave delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere a bordo della quale si trovano 58 migranti recuperati nei giorni scorsi al largo delle coste libiche e a cui Panama ha tolto la bandiera.

"Il porto di Marsiglia non è il più vicino" alla zona in cui i migranti sono stati salvati, "la Francia dice no", ha scandito. Ieri, le due ong - di fronte al rifiuto di Italia e Malta di far attraccare l'Aquarius nei loro porti - avevano annunciato di aver fatto rotta verso il porto di Marsiglia, da dove la nave era salpata la settimana scorsa.