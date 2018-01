Apre a Venezia il Cannabis Store. Ed è subito polemica

Ha aperto anche a Venezia il Cannabis Store Amsterdam, negozio in franchising che vende tutto a base di cannabis. Dai lecca lecca ai biscotti, passando per la birra e i muffin, fino ad arrivare ai semi e alla cannabis vera e propria, ma con una minima concentrazione di Thc: 0,2%. E’ tutto legale e, in Italia, pare stia prendendo piede.

A Venezia il negozio avviato a Cannareggio ha già attirato numerosi clienti, ma ha anche suscitato polemiche. A dichiarare di volersi battere contro questo mercato è Luigi Corò, presidente del CMP a difesa del cittadino, che da tempo cerca di constrarsare lo spaccio di stupefacenti in città. Corò è stato uno dei primi clienti del Cannabis Store e ha acquistato dei semi: “Possibile – si chiede – che io possa legalmente comprare dei semi ma poi mi sia vietato per legge piantarli?”

In un video postato su Facebook Corò, davanti al negozio, si dice shoccato del fatto che in Italia “si spendano milioni di euro per contrastare lo spaccio di stupefacenti e poi sia legale comprare i semi di Cannabis”.