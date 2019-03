Apre un cannabis store in centro a Treviso, è vicino all'università

TREVISO - In vetrina un’amaca simbolo del relax, delle piccole piantine finte, un allestimento nei torni del verde e del bianco e il simbolo verde con la foglia di “maria”. In centro storico a Treviso, nella nuova piazza Santa Maria dei Battuti, è pronto ad aprire i battenti un nuovo Cannabis light store.

Tra il negozio che realizza e sistema borse e accessori di pelle e il locale di distributori automatici, ha occupato i locali lasciati vuoti dal panificio, “Doctor relax Treviso”, società del veronese che ha diversi rivenditori e distributori sparsi in Veneto, la cui missione - si legge nella presentazione dell’azienda - “è migliorare la vita alle persone per aiutarle a raggiungere nuovi livelli di equilibrio psicofisico attraverso i nostri prodotti a base di Cannabis Light e una cultura sul loro corretto utilizzo che, in un mercato colmo di apparenze e disinformazione, si inseriscono con una qualità e una sofisticatezza totalmente superiore a qualsiasi competitor”.



Domenica ci sarà l’inaugurazione del negozio in piazza dei Battuti. Si parte alle 15.00 con dj set e aperitivo di benvenuto.



Ma a Treviso non è l’unico cannabis store. Sempre in centro storico da circa un anno hanno aperto diversi negozi che vendono prodotti alla canapa e cannabis legale come Moska, in via San Francesco e Canapa-store in piazza San Vito.