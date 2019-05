Apre la sua azienda dopo un incidente in cantiere: festeggia i 60 anni di fondazione

MOTTA DI LIVENZA - Cade da un’impalcatura e rimane vittima di un incidente in cantiere: dopo quell’episodio non riesce a trovare più lavoro come muratore e apre una sua azienda.



Dopo 60 anni si ritrova a festeggiare con familiari e colleghi. È accaduto qualche giorno fa quando Pietro Marson, classe 1936, che con il sorriso sulle labbra ha tagliato la torta dei primi 60 anni della Marson Costruzioni, fondata a Motta nel 1959. La festa con oltre 150 invitati è andata in scena al ristorante Ninetta ad Annone Veneto, in provincia di Venezia ma al confine con Motta.



Pietro, che trent’anni fa è stato anche presidente della Liventina calcio, ha iniziato a lavorare molto presto, a 14 anni, per dare una mano al papà Luigi che non era in buone condizioni di salute. Ha lavorato con muratore nella ditta Simonetti (ancora attiva e che qualche settimana fa ha inaugurato il nuovo stand in zona industriale, nda). In bicicletta raggiungeva i vari cantieri in zona, come a Salgareda oppure a Oderzo, per dirne un paio.



Ha lavorato con l’impresa collaborando ad alcuni interventi come alle cantine di Oderzo oppure all’istituto Brandolini. Lavorò insieme all’ingegner Egidio Scardellato, ossia il papà dell’attuale sindaco opitergino Maria Scardellato. L’altra sera Egidio non ha voluto mancare alla festa, come non sono mancati i più noti costruttori della zona, come Remo Mosole di Mosole spa, Adolfo Facchinetti della Ifaf, o Giobatta Grigolin dell’omonima fornace. Presente anche il sindaco di Motta, Alessandro Righi.



Pietro, come sempre, è stato di poche parole ma ha ringraziato di cuore gli intervenuti. Allora è toccato al figlio Luigi, stesso nome del nonno, dire due parole, raccontando in pochi minuti una vita di lavoro.



«Al compimento dei 19 anni mio papà si trasferì per lavoro in Lussemburgo. Lì è diventato responsabile di una squadra di operai italiani. Un giorno è caduto da un’impalcatura e si è gravemente infortunato alla colonna vertebrale. Gli hanno diagnosticato la paralisi. È stato un anno in ospedale in Lussemburgo. Tra l’altro da solo, perché non ha voluto dire in famiglia quanto gli era capitato, per non allarmare nessuno. Nonostante la diagnosi medica, con grande forza di volontà si era ripromesso che un giorno avrebbe camminato.



Dopo un anno di ospedale, è uscito sulle sue gambe ed è tornato a Motta. Ma a causa di quell’episodio non riusciva più a trovare un impiego. A 23 anni, fine marzo 1959 ha deciso per il grande passo, aprendo la sua azienda». All’inizio ha lavorato tanti anni a Jesolo (dal 1960 al 1978). Nel frattempo ha realizzato i tre più alti condomini di Motta, prima dell’alluvione del 1966. Ha lavorato in provincia di Treviso e in tutto il Nord Est. Roberto Cancian entrò in società 38 anni fa, mentre 28 anni fa entrò il figlio Luigi. E tutti insieme, l’altra sera, hanno festeggiato l’invidiabile traguardo di un’impresa tra le più importanti in provincia.