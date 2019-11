Appello per aiutare i bambini di mamma Marie Louise

VITTORIO VENETO – Amiche per la pelle onlus lancia un appello per aiutare i bambini orfani di mamma Marie Louise, la 39enne di Vittorio Veneto, venuta a mancare per un tumore al seno, subito dopo aver dato alla luce il suo quinto figlio. La donna lavorava come operatrice sociosanitaria in una casa di riposo a Tarzo, era sposata con Lambert ed aveva già 4 bambini, quando ha scoperto il tumore alla mammella alla 27° settimana di gravidanza del quinto figlio.

Purtroppo la neoplasia già in fase avanzata e con metastasi diffuse e molto aggressive ha strappata Marie Louise alla sua famiglia. Questo l’appello dell’associazione: “I cinque bambini e il marito si trovano ad affrontare un momento terribile e Amiche per la Pelle vuole dare loro un aiuto economico, adesso. Se anche tu vuoi rendere onore al coraggio di Marie Louise e aiutare concretamente i suoi bambini, unisciti a noi e invia un bonifico a: Associazione Amiche per la Pelle, IBAN IT65K0200861860000105784080, presso UniCredit, indicando la causale «Per Marie Louise», grazie”.