VITTORIO VENETO, 3 GEN. 2018 – Il 5 gennaio a Ceneda di Vittorio Veneto si apre l’Antica Sagra di San Tiziano, patrono della città e della diocesi di Vittorio Veneto. Un appuntamento che si rinnova di anno in anno grazie alla collaborazione tra l’associazione Insieme per Ceneda e i gruppi di volontari della parrocchia della Cattedrale.

LA PESCA DI BENEFICENZA. Come tradizione, ad aprire anche l’edizione 2018 della sagra sarà la pesca di beneficenza curata dall’omonimo gruppo parrocchiale capitanato da Francesca Meneghin. Un’edizione speciale, visto che spegne le sue prime 25 candeline. Venticinque anni in cui il ricavato della pesca ha contribuito, e lo farà anche quest’anno, all’ammodernamento dello stabile del patronato Costantini – Fiorentini di Ceneda, luogo di aggregazione per i giovani della parrocchia. Una trentina di volontari, la gran parte anziani, lavora tutto l’anno per la buona riuscita dell’evento. Quest’anno ci sono ben 7.500 premi in palio: il ricavato sarà destinato al completamento di una stanza da adibire a cucina, sempre all’interno del patronato. La pesca è aperta dal 5 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18.30, il sabato dalle 15 alle 20 e la domenica e nei giorni festivi dalle 8.30 alle 20.

IN PIAZZA. Da giovedì 11 gennaio piazza Giovanni Paolo I si animerà con le giostre: una ventina le attrazioni per grandi e piccini che animeranno il cuore di Ceneda fino al 21 gennaio. Sempre in piazza sarà attivo il 13, 14 e 16 gennaio (giorno di San Tiziano) e poi ancora il 20 e 21 gennaio il chiosco per un caldo ristoro con tè caldo, vin brûlé e panini. È curato dai giovani volontari della parrocchia. Anche in questo caso il ricavato sarà destinato alla realizzazione di una cucina all’interno del patronato.

IN CATTEDRALE. Nella cripta della Cattedrale, dove sono custodite e venerate le spoglie del santo, domenica 14 gennaio alle 16 si terrà il tradizionale Concerto di San Tiziano. Quest’anno si esibiranno in un vasto repertorio il coro alpino Col di Lana e D’altro canto, entrambi diretti da Sabrina Carraro. Nella vicina sala sede della Confraternita dei Cappati del Santissimo Sacramento è possibile visitare il presepe artistico realizzato dalla parrocchia. E in tema di presepi, domenica 14 gennaio nel corso della messa delle 10 saranno premiate le famiglie che hanno partecipato al concorso dei presepi.

LE CELEBRAZIONI. Le celebrazioni religiose in onore del patrono si apriranno in Cattedrale la vigilia della ricorrenza. Lunedì 15 gennaio alle 18, nella cripta, i vespri solenni presieduti dal vescovo Corrado Pizziolo. Martedì 16 gennaio, festa di San Tiziano, alle 10 il solenne pontificale presieduto da monsignor Pizziolo, mentre alle 15 in cripta la messa e alle 19 la messa concelebrata da tutti i parroci della forania di Vittorio Veneto. Domenica 21 gennaio, alle 15.30, la messa solenne con tutti i cori della diocesi presieduta dal Vescovo nel suo decimo anniversario di ordinazione episcopale.

GLI ORGANIZZATORI. Alla regia dell’Antica Sagra di San Tiziano c’è l’associazione Insieme per Ceneda in collaborazione con i gruppi parrocchiali “Pesca di beneficenza”, “Presepe artistico”, “Concorso presepi” e gli animatori della Cattedrale, con l’associazione Mai e con l’associazione spettacoli viaggianti. L’iniziativa è patrocinata dalla Città di Vittorio Veneto.