E’ stato scoperto ieri, lunedì, intorno alle 20, il cadere di una 78enne di Caorle. La donna sarebbe annegata mentre nuotava in mare, per cause non ancora chiare.

Nessuno si sarebbe accorto dell’annegamento e il cadavere della donna è arrivato a riva. In spiaggia i bagnanti hanno notato il corpo e chiamato i soccorsi. Per la donna non c’è stato nulla da fare.