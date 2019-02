Animatori cercasi!

La E.V. Group, agenzia di Animazione Turistica e Spettacolo, ricerca 200 Animatori anche prima esperienza da inserire nei Villaggi, Hotels e Resorts in Italia ed Estero.

Profili ricercati: Capi Animazione (Richiesta esperienza come responsabile di almeno 2 anni, capacità di gestione dello staff e buone capacità artistiche), Capi Villaggio (Richiesta esperienza come responsabile di almeno 5 anni, capacità di gestione di grossi staff, ottime capacità artistiche e di montaggio spettacoli), Responsabili diurna, Coreografi/e, 50 Ballerini/e, Direttori Artistici (con esperienza pregressa in villaggio), Responsabili mini e junior club, Animatori mini e junior club, Istruttori fitness, zumba e balli, Animatori sportivi (tennis, arco, windsurf, canoa), Animatori di contatto, Animatori di punta, Piano-bar, Cantanti, Scenografi, Costumisti, Cabarettisti, Tecnici suono/luci - deejay, Animatori polivalenti, Assistenti bagnanti.

Requisiti: maggiore età, persone solari con predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, bella presenza, formazione inerente le professionalità richieste dalla vita del villaggio, disponibilità lavorativa ed a viaggiare di almeno 2 mesi continuativi, avere attitudine alla vita ed al lavoro di gruppo. L'assunzione prevede un contratto a tempo determinato comprensivo del compenso pattuito, divisa, vitto e alloggio.

I colloqui si terranno a Padova il 7 marzo. Inviare curriculum con foto obbligatoria a: curriculum@equipevacanze.it