Ancora disagi per il traffico a Vittorio Veneto, via del Cansiglio chiusa fino a fine agosto

VITTORIO VENETO – Pista ciclabile più ampia, ma non la rotonda. E il cantiere in via del Cansiglio si protrarrà ancora per settimane.

Avrebbe dovuto riaprire già stasera, 30 luglio, via del Cansiglio, chiusa da metà giugno per i lavori di realizzazione della rotonda all’incrocio con via della Strada Alta, quale accesso alla nuova area commerciale che sta sorgendo dalle ceneri del mobilificio Milanese. Invece la società Numeria Sgr, titolare dell’area e dei lavori stradali, ha chiesto al Comune una proroga delle tempistiche di chiusura della via fino al 31 agosto.

«A seguito di una serie di incontri con il Comune, siamo riusciti a portare la pista ciclabile ad una larghezza di due metri e mezzo, rendendola così praticabile sia ai pedoni sia alle bici - spiega l’architetto Stefano De Vecchi di Numeria Sgr –. Questo ci ha però causato una serie di rallentamenti e da qui la proroga che abbiamo chiesto al Comune fino al 31 agosto. Quanto al diametro della rotatoria, abbiamo cercato di fare il possibile, ma non siamo riusciti a farla più ampia perché ormai erano stati sottoscritti i contratti di vendita con Aldi con tempistiche che prevedono delle penali in caso di mancato rispetto».