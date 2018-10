Ancora contributi a pioggia per i vigneti: finanziamenti per 18,9 milioni di euro dalla Regione

CONEGLIANO - La Regione Veneto finanzia (ancora) i produttori vitivinicoli. Con l’ultimo contributo da 2,4 milioni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti si arriva a quota 18,9 milioni di euro. La giunta ha deciso di integrare la dotazione finanziaria complessiva del bando 2019, in modo da dare risposta a tutte le domande arrivate in primavera.

“Avepa – spiega l’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan - ha ricevuto domande di contributo per un importo complessivo di euro 18,9 milioni di euro. Considerata l’estrema importanza assunta per lo sviluppo delle aziende vitivinicole dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti, in un settore caratterizzato da elevata propensione al mercato, si è ritenuto opportuno integrare la dotazione finanziaria già messa a bando, pari a 16,5 milioni di euro, in modo di poter accogliere tutte le richieste pervenute”.

Le nuove risorse messe a bando sono ripartite in 1 milione per la ristrutturazione e per la riconversione vigneti; 670.461 euro per la vendemmia verde; 730.329 euro per gli investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti prevedono, per esempio, la realizzazione di vigneti in superfici diverse rispetto a quelle dove è avvenuta l’estirpazione, oppure il reimpianto di vigneti con varietà diverse rispetto a quelle “tolte”.

A fine settembre la Regione aveva annunciato l’assegnazione di altri 12,5 milioni di euro per la promozione all’estero della viticoltura veneta, provenienti dal programma nazionale di sostegno al settore.