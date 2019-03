Ancora chiuso l'hotel Terme di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - “Chiuso per ferie fino al 17-03-2019”: è il piccolo foglio affisso all’ingresso dell’hotel Terme di Vittorio Veneto. La chiusura era già stata segnalata a fine gennaio. Ufficialmente, quindi, l’attività è chiusa per un periodo di ferie: così è stato comunicato all’ufficio Iat (Informazioni e accoglienza turistica) di Vittorio Veneto e all’Ufficio Attività Produttive del comune vittoriese.

Dallo Iat fanno sapere che “teoricamente da lunedì dovrebbe riaprire” e che “non sono state date comunicazioni di chiusura definitiva”. Dallo stesso ufficio però dicono che stanno “attendendo un responso per le richieste di pernottamento per i prossimi mesi” e che “è tutto in sospeso per gli arrivi previsti per le manifestazioni” che si terranno in primavera.

“Speriamo di vederlo aperto”, confidano dallo Iat. Conferme arrivano anche dall’Ufficio Attività Produttive: albergo chiuso per ferie, ufficialmente, fino a domenica. Un hotel può chiudere fino a 60 giorni per ferie, e fino a 180 per organizzazione propria. Il commerciante Michele Toffoli – candidato sindaco per “Forza Vittorio” e “Vittorio Veneto città in movimento” - ha però sollevato il caso su Facebook, facendo discutere tanti vittoriesi.

“Nel silenzio più assoluto uno storico hotel in centro città ha chiuso – ha scritto -. Sicuramente una ferita profonda che mi auguro possa guarire al più presto. Vittorio Veneto non può permettersi di perdere altre attività produttive”. Va ricordato, ad ogni modo, che non ci sono comunicazioni ufficiali di una chiusura definitiva dell’albergo, che al momento risulta chiuso per ferie.

L’hotel Terme è una delle pochissime strutture alberghiere rimaste in centro città. Un’attività storica, un vero e proprio punto di riferimento nella sua storia decennale per tantissimi turisti e avventori. Anche per questo tanti vittoriesi si stanno interrogando su cosa stia accadendo all’albergo.