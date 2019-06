Anche il parroco preoccupato per l'uscita del traforo su via Carso: "In pericolo la chiesa più antica di Vittorio Veneto"

VITTORIO VENETO – L’innesto del traforo di santa Augusta con via Carso non piace al sindaco e nemmeno al parroco di Sant’Andrea. Monsignor Michele Favret non nasconde le proprie preoccupazioni anche per il traffico pesante che verrebbe deviato per via Antonello da Serravalle, lambendo l’antica Pieve e comportando l’abbattimento di alcuni degli storici cipressi.

«Non mi dà gioia sapere di quell’uscita prevista vicino alla chiesa di San Giuseppe, sia per la chiesetta che verrebbe sottoposta a sollecitazioni, sia per lo svolgimento delle sepolture, sia per il bene del polo scolastico – afferma il parroco-pievano -. E se il traffico pesante, così come ho appreso dai giornali come i comuni cittadini, verrebbe dirottato su via Antonello da Serravalle, costeggiando la Pieve, andrebbe a danneggiare l’edificio, credo cioè che ci potrebbero essere delle ripercussioni sulla stabilità di quella che è la chiesa più antica della città. Per la mia comunità e per il bene dei luoghi sacri non ritengo buone queste scelte».

Il sindaco Antonio Miatto ha detto di voler mitigare quello svincolo che sarà fatto là dove oggi si trova il parcheggio del cimitero di Sant’Andrea. «Mi trova in sintonia – aggiunge don Michele -, perché ci sarebbero conseguenze pesanti a mio avviso per la chiesa e per le attività della comunità parrocchiale che qui attorno si svolgono. Sto valutando se non sia il caso di convocare il consiglio parrocchiale per affrontare la questione».