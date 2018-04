Anche a Mogliano la Giornata mondiale della Terra

MOGLIANO - La “Giornata mondiale della Terra” è un momento di celebrazione per ricordare l’importanza dell’ambiente e della casa comune, il Pianeta Terra, in particolare per salvaguardare la conservazione delle risorse naturali.



Le sempre crescenti problematiche dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione degli ecosistemi, la scomparsa di parte di flora e fauna, con l’esaurimento delle risorse rinnovabili, ha portato il Rotary Club Treviso Terraglio, con il patrocinio del Comune di Mogliano Veneto, ad organizzare una serata dedicata. Questa si svolgerà martedì 10 aprile 2018 alle 20.00 presso l’Hotel Villa Braida di Mogliano Veneto.



I relatori dell’incontro, di fama nazionale ed europea, come il presidente di Legambiente Veneto Luigi Lazzaro, Francesco Morari dell’Università di Padova, Laura Badalucco dell’Università IUAV di Venezia e Giovanni Marchetto medico professionista, avranno il compito di illustrare lo stato di salute dell’ambiente e delle persone in Veneto, uno dei territori più inquinati d’Europa.



Ma non solo, i docenti affronteranno i temi del consumo di suolo e di economia circolare (trattamento intelligente del materiale di scarto urbano). Modera l’incontro Oscar Borsato, socio Rotary Club Treviso Terraglio, con il saluto del Sindaco di Mogliano Carola Arena.