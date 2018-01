Amore fino alla fine, il funerale congiunto per Alex e Luca. In centinaia per l'ultimo saluto

VICENZA - Sono morti assieme, si volevano bene, e insieme hanno ricevuto in chiesa l'addio di familiari e amici Luca Bortolaso e Alex Ferrari, i due studenti 21enni uccisi martedì scorso dal monossido di carbonio in una casa vacanze sul Monte Baldo, nel veronese. Luca e Alex vivevano da oltre un anno una storia d'amore, senza farne mistero.

Così anche la chiesa - le parrocchie dei paesi di provenienza dei due ventenni, Bagnolo di Lonigo, e San Bortolo di Arzignano (Vicenza) - non ha eretto alcun muro a impedire che le esequie fossero comuni, come chiesto dai genitori dei ragazzi. "Con i loro occhi e con le loro mani - ha detto nell'omelia don Roberto Castegnero - Alex e Luca sentivano ed esprimevano il profondo del loro essere.

Luca e Alex ci invitano a cantare assieme a loro, il nostro saluto di oggi è in realtà un arrivederci". In chiesa, ad Arzignano, nessun accenno specifico al sentimento che univa i due. Allo stesso modo, per volere delle famiglie, non è stata data lettura pubblica dei messaggi che alcuni amici avevano preparato per i funerali, raccolti infine in un cesto consegnato ai genitori.

Don Roberto Castegnero, aveva espresso tuttavia nei giorni scorsi il suo pensiero: "Vivremo la triste giornata come il saluto a due ragazzi giovani morti in montagna - aveva detto - Ho accettato di tenere la funzione e solo dopo ho saputo che si trattasse di una coppia omosessuale, ma per me non cambia nulla".

Sulla stessa linea la Diocesi di Vicenza, che sul funerale congiunto aveva spiegato d'aver risposto "ad una precisa richiesta delle famiglie, a cui la Chiesa in questo momento di immenso dolore desidera essere vicina. Di fronte alla morte di due giovani ogni altro commento è inopportuno". Una folla di 5-600 persone ha atteso l'arrivo delle bare nella chiesa di Villaggio Giardino, ad Arzignano.

I feretri, uno in legno di noce, l'altro bianco, era coperti da rose bianche e gialle. In mano, molti dei presenti tenevano tre rose: una ciascuno per i due ragazzi, ed una per le mamme di Alex e Luca.

Una lettera, scritta dalle due amiche di Alex scampate alla tragedia nella villetta del Monte Baldo, perchè avevano dormito in un'altra stanza, si diceva tra l'altro: "Insieme vi completavate. Siamo sicure che adesso con il vostro amore riempirete di colori il Paradiso". La cerimonia funebre è stata relativamente breve e sobria.

Dentro molti ragazzi si tenevano per mano, ascoltando le parole in ricordo dei due amici. Al termine del funerale le bare di Alex e Luca sono uscite sul sagrato accolte da un lungo applauso e dal volo di tanti palloncini colorati.