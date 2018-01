Ami qualcuno che non ricambia? Ecco lo spray per farlo/a cadere ai tuoi piedi

Sei attratto da qualcuno che non ricambia? Due sono le cose: o lasci stare, o ti armi. Di bomboletta spray.

E’ una scoperta che può sembrare fantascientifica quella pubblicata sulla rivista Hormones and Behavior e portata avanti da una psicologa dell’Università di Bristol. Uno spray a base di ossitocina, l’ormone “dell’amore”, indurrebbe le persone ad essere attratte da chi si trovano davanti, quando sono sotto l’effetto di questa sostanza.

Lo studio, pubblicato dopo un esperimento fatto su un gruppo di volontari, ha dimostrato che l’ossitocina spray, come quella che si sviluppa naturalmente, agisce sul cervello e condiziona sentimenti e atteggiamenti delle persone verso l’altro.

Il meccanismo è semplice: se io spruzzo un po’ di ossitona a chi ho davanti, questa persona si sente immediatamente più attratta da me. Non solo: come hanno dimostrato diversi esperimenti, l’ossitocina è capace anche di indurre fiducia nel prossimo. L’effetto però non è permamente: va bene se cerchiamo "una botta e via", per intenderci. Per assicurarsi una relazione a lunga durata serve dell’altro. O una scorta di spray, insomma.

Questa sostanza, come nella natura, funziona indistintamente su uomini e donne e se queste ultime la sognano per far attirare l’attenzione dei loro amori (per ora) platonici, pare che gli uomini ne farebbero anche usi diversi. “Se per caso mi trovo davanti un cesso - ha ipotizzato il mio collega Roberto - posso sempre spruzzarmela addosso".