Amanda Knox posta una foto dell'addio al nubilato

Christmas Carol in modalità 'off line' e via al conto alla rovescia prima di convolare a nozze con tanto di 'break', scandito da un bizzarro addio al nubilato su note di 'costosissima extravaganza' d'Oltreoceano. Attrice protagonista al teatro 'glamour' ZinZanni di Seattle è Amanda Knox che ha festeggiato gli ultimi giorni da 'single' con le sue più care amiche nel cabaret, definito dal New York Times 'the hottest ticket in town'. Lo riferisce la stessa Amanda su Instagram.

Al costo minimo di 99 dollari a persona Amanda fa ancora parlare di sé: forte della notorietà acquisita, in quanto condannata due volte per l'omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher e poi definitivamente assolta, è stata 'celebrata' nel teatro che si auto-commemora come il 'Kit Kat Klub on acid' della più grande città dello Stato di Washington, in una 'contaminazione' di sonorità martellanti e avvolgenti con allusioni allucinogene.La futura sposa, 32 anni, in vista delle nozze con lo scrittore Christopher Robinson è stata immortalata di fronte al 'circus-cabaret' lo scorso 18 dicembre e su Instagram ha postato la sua foto con le otto amiche, sorella Deanna compresa in quanto promotrice del party, che l'hanno festeggiata sorridendo ai circa 61mila follower e alle nozze annunciate 'in countdown' il prossimo 28 febbraio.