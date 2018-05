Amal divina, Kate in panna: le pagelle ai look

Il dress code parlava chiaro: non sopra il ginocchio gli abiti delle invitate ma nemmeno lunghi fino ai piedi. Obbligatorio cappello o fascinator, mentre per gli uomini il classico tight. Si può dire che quasi tutti gli invitati al Royal Wedding abbiano seguito l'etichetta. Quasi. Perché tra le tante le tinte tenui indossate dalle signore (con pennellate di fucsia, blu e verde smeraldo) non è mancato qualche strappo alla regola. Vincono i colori pastello. Ma anche stampe a fiori e piccoli pois e qualche digressione nella stampa etnica.

OPRAH COLOR CIPRIA - Tra i primi ospiti a varcare la soglia del castello di Windsor c'è Oprah Winfrey, star dei talk show americani, che ha scelto un abito color cipria di Stella McCartney con borsetta e sandali en pendant. Look che però convince a metà, soprattutto per il taglio troppo aderente e le balze con i merletti. Promossa la lunghezza dell'abito e il cappello bianco firmato Philip Treacy. Voto: 6 -

AMAL DIVINA - Basta guardare Amal e George Clooney per avere un'idea di come ci si dovrebbe vestire a un matrimonio: lei raggiante in giallo e cappello con veletta. Lui perfetto in stile Lord inglese con abito grigio. Promossi entrambi a pieni voti.

I BECKHAM - David e Victoria Beckham non fanno una piega di stile. Lui, come da etichetta, sceglie tight grigio, mentre l'ex Spice Girl opta per un abito blu a maniche lunghe e décolleté arancio dal tacco vertiginoso. Voto: 7+

LA REGINA - Impossibile dare un voto al look della Regina. Accompagnata dal principe Filippo, la sovrana d'Inghilterra ha raggiunto il castello di Windsor indossando un completo composto da robe manteaux in vistoso color canarino con cappello del medesimo colore e piuma viola e un abito a fiori che riprende il viola e il giallo.

LA MADRE DELLA SPOSA - Ha eleganza da vendere la mamma della sposa, Doria Ragland, che ha scelto un abito sartoriale e un cappotto da giorno disegnato dai direttori creativi di Oscar de la Renta, Fernando Garcia e Laura Kim. Le scarpe sono di Edgardo Osorio di Aquazurra e il cappellino è disegnato da Stephen Jones. Voto: 9

KATE MIDDLETON - Non ha rubato la scena alla sposa, nonostante fosse tra gli ospiti più attesi. Kate Middleton ha indossato un abitino color panna creato da Sarah Burton per Alexander McQueen, la stessa stilista del suo abito da sposa. Discreto anche il cappellino con le rose. Voto: 7

L'EX DI HARRY - Stile etnico, doppia manica e niente tacchi vertiginosi. L'ex fidanzata del principe Harry, Cressida Bonas si presenta con un look molto sbarazzino. La scelta di tenere i capelli sciolti però non paga. Voto: 6

DELFINA BLAQUIER - Troppa stoffa, maniche a tre quarti, colori accesi. L'insieme stride. L'abito azzurro di Delfina Blaquier, appartenente a una delle più ricche famiglie argentine non colpisce. Voto: 5

SABRINA DHROWE - Scivolata di stile per la compagna dell'attore Idris Elba, che ha optato per un total look Gucci che fa a pugni con le mise delle altre invitate. Oltre alla macedonia di colori (bianco, nero, rosso, verde tutti insieme), alla borsetta troppo ingombrante e al colore delle scarpe, è l'accoppiata abito+golfino che non convince proprio. Per non parlare dell'abito sopra al ginocchio, troppo corto per i reali. Bocciata.

JAMES BLUNT E SOFIA WELLESLEY - Coppia bellissima e super chic quella formata dal cantante inglese e da sua moglie. Lui in tight impeccabile e cravatta azzurra, lei in perfetto stile British con abito a fiori tapestry e cappello color panna. Voto: 8+

CAREY MULLIGHAN - Stile boho-chic per l'attrice Carey Mullighan che sceglie un abito chemisier a fiorellini gialli e scarpe in suede. Voto: 7

PRIYANKA CHOPRA - Look un po' troppo abbottonato per la modella e attrice indiana, eletta Miss Mondo nel 2000 ma nel complesso risulta vincente. Tailleur gonna color lavanda e cappellino en pendant. Bella e sobria. Voto: 8

PIPPA MIDDLETON - Piatto il colore: un verde pistacchio sbiadito. Promossa la stampa floreale. Nel complesso, però, il look di Pippa Middleton (che alle nozze della sorella con William aveva rubato la scena agli altri invitati) si addice più a una cerimonia informale che a un Royal Wedding. Bocciata.

SERENA WILLIAMS - Abito monospalla rosa cipria, cappellino abbinato, e capelli raccolti in lunghe treccine. Bellissima Serena Williams che arriva sottobraccio al marito Alexis Ohanian. Voto: 7+

SARAH FERGUSON: Abito blu navy e revers rosa per Sarah Ferguson, ex nuora della Regina Elisabetta che non era stata invitata al matrimonio di William e Kate. Voto: 6 e 1/2

GINA TORRES - Promossa Gina Torres, l'attrice e compagna di set di Meghan, che ha scelto un abito corallo ricamato con pizzo bianco. Voto: 8 e 1/2