Altra chiusura eccellente a Vittorio Veneto: ha chiuso il "Mamaooo"

VITTORIO VENETO - Altra chiusura eccellente a Vittorio Veneto: ha chiuso infatti il “Mamaooo”, noto locale di via Vittorio Emanuele II. L’attività ha chiuso i battenti il 9 giugno, a 4 anni dall’apertura: era stato aperto nel 2014, ed era diventato un punto di riferimento per tantissimi vittoriesi e giovani dei comuni limitrofi.

Il locale ha chiuso definitivamente. Questa volta però la crisi non c’entra nulla, anzi: il locale era infatti molto frequentato, e alla base della cessazione c’è una semplice scelta imprenditoriale. “Abbiamo fatto altre scelte come società – spiega Monica, uno dei soci -. Avevamo una clientela molto giovane e quindi volubile in fatto di tendenze, sono locali che vanno chiusi quando si è ancora sulla cresta dell’onda”.

La decisione è stata quella di puntare sull’altro locale di proprietà, ovvero “Il Ventennale”, nel centro storico di Serravalle, altro luogo frequentatissimo dai vittoriesi. Il Mamaooo era aperto tutti i giorni, ed era diventato famoso per gli aperitivi domenicali, che facevano registrare sempre il pienone. “Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare la nostra clientela – aggiunge Monica -, che è sempre stata splendida”.