Alpinisti bloccati per una notte, raggiunti dai soccorritori

I due alpinisti bloccati sono stati raggiunti alle 15.20 sulla Cima dei Preti. Stanno entrambi bene, a parte la sofferenza per il freddo e la notte passata all' addiaccio. I soccorritori hanno iniziato il recupero in sicurezza. Altri quattro soccorritori stanno andando incontro al gruppo dal Bivacco Greselin lungo la via di salita normale (800 metri di dislivello) sulla vetta, dalla quale poi scenderanno di nuovo al Bivacco assieme agli alpinisti salvati; un altro gruppo di soccorritori è partito dal basso per salire al Bivacco Greselin con altri viveri e abbigliamento (1200 metri di dislivello) di rinforzo.

Ci vorrà ancora qualche ora per concludere l'intervento dato che il gruppo principale deve ancora riguadagnare la vetta e di qui scendere, affrontando anche una calata con la corda. Due dei quattro soccorritori di supporto hanno raggiunto la vetta, altri due attendono nel punto in cui sarà effettuata la calata con la corda per rientrare poi più facilmente al Bivacco Greselin. Altri 12 soccorritori dal Veneto - Pieve di Cadore e Centro Cadore - erano saliti dal versante opposto arrivando in cinque ore fino al Tridente, poco distanti dai colleghi della Valcellina, di cui sentivano le voci. Quando i tecnici del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia hanno raggiunto gli alpinisti, gli è stato comunicato di rientrare.

I due alpinisti risiedono a Padova e hanno 54 anni lui e 30 anni lei.