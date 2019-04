All'ospedale di Treviso inaugurata la nuova Oncoematologia e tecnologie d'avanguardia da 5 milioni di euro

TREVISO - Inaugurati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso la nuova Oncoematologia, il polo ambulatoriale della Breast Unit e numerose apparecchiature di ultima generazione recentemente acquistate, per un valore di circa 5 milioni di euro.



L’Ematologia di Treviso si arricchisce così di 4 posti letto di degenza e di un nuovo day hospital, con l’obiettivo di far fronte alle richieste dei sempre più numerosi pazienti affetti da malattie del sangue, provenienti dalle Province di Treviso e di Belluno. I quattro posti letto di degenza, collocati vicino all’attuale Reparto, saranno dotati di una moderna impiantistica finalizzata a ridurre la contaminazione delle stanze da parte di microrganismi patogeni, portando la dotazione complessiva di ematologia a 16 posti letto. Accanto al reparto il nuovo Day Hospital prevede 18 letti destinati all’erogazione di chemioterapie e immunoterapie, anche di lunga durata ma tali da non richiedere un’ospedalizzazione. La nuova degenza ematologica, per la quale sono stati investiti 960.000 euro, sarà in comune con l’Oncologia che si trasferisce all’interno dell’ospedale per garantire una migliore assistenza ai pazienti oncologici che necessitano di ricovero.



Al II piano del Ca’ Foncello, è stato inaugurato il nuovo polo ambulatoriale di chirurgia senologica, con lo scopo di offrire alle donne affette da tumore al seno una sede più accogliente, dotata di una sala d’attesa e tre ambulatori dedicati. Si tratta di spazi moderni, accoglienti e appositamente strutturati dove, oltre a venir eseguite le visite senologiche, sono state raggruppate le attività di pre-ricovero e post-ricovero per le pazienti che necessitano di intervento chirurgico. A rendere necessaria questa nuova realizzazione i dati: negli ultimi tre anni l’attività chirurgica è triplicata. Nel 2018 presso la Chirurgia senologica di Treviso sono state operate 730 donne, di cui oltre 500 per neoplasia, sono stati eseguiti 275 interventi conservativi di cui 40 con radioterapia intraoperatoria e 230 mastectomie con ricostruzione eseguita dai chirurghi plastici.



Passando alla Neurochirurgia di Treviso, diretta dal dottor Giuseppe Canova, da oggi ha acquisito, prima nel Veneto e terza in Italia il microscopio robotizzato, che rappresenta il sistema più avanzato per la visualizzazione robotizzata in microchirurgia. Esso offre possibilità di movimentazioni impossibili prima d’ora e incorpora in modo assolutamente perfetto tutte le più innovative tecnologie necessarie alla chirurgia d’eccellenza. Le sue caratteristiche ne fanno uno strumento particolarmente adatto alla Neurochirurgia, fra le specialità chirurgiche quella che richiede la più elevata accuratezza e precisione e il maggior range d’ingrandimento, dati i ridottissimi campi chirurgici e le ridotte dimensione delle strutture anatomiche interessate.



Ed infine il nuovo Angiografo biplanare in servizio all’Unità Operativa di Neuroradiologia Diagnostica ed Interventistica di Treviso. L’apparecchio del valore di quasi un milione di euro, ha consentito di potenziare tutta l’attività di diagnostica e interventistica cerebro-vascolare e vertebro-midollare. Esso consente procedure diagnostiche e terapeutiche avanzate in un campo delicato come quello della cura dell’ictus e degli aneurismi cerebrali, oltre alla possibilità di acquisire immagini simili alla Tac con il paziente sul lettino angiografico, senza doverlo spostare in caso di necessità su un’altra sala.