All'Open di Toscana il Germinal Karate Castelfranco si conferma ai massimi livelli

CASTELFRANCO - Il Germinal Karate Castelfranco Veneto presente all'ennesimo appuntamento di stagione che convoglia più di mille atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia. Sabato 10 e domenica 11 marzo tutti si sono ritrovati a Follonica per l'Open di Toscana, uno dei quattro Open più importanti d’Italia.



Presenti i migliori atleti Under 14, Under 16 cadetti, Under 18 juniores e Under 21 d'Italia. E ancora tante medaglie per la società castellana.



Federico Loro conferma l’ottima striscia positiva conquistando la medaglia più pregiata nei +84 kg di combattimento Under 21, una gara per Federico pulita e ben gestita.



Un particolare plauso anche a Matteo Simionato e Alex Bortolotto, che hanno ottenuto la medaglia di bronzo rispettivamente nei 57 kg cadetti e nei 68 kg juniores. Una gara per entrambi difficilissima nella quale hanno dato veramente il meglio di se stessi, confermandosi protagonisti in categorie piene di tanti talenti italiani e di numerosi atleti di interesse nazionale.



Medaglia di bronzo, inoltre, per Anthea Ferro nella categoria 59 kg junior femminile.



Molto bene anche la squadra di Kata, quasi tutti a medaglia e ottima l’accoppiata Riccardo Merola e Pietro Binotto, che hanno tenuto entrambi il bronzo nella difficilissima categoria cadetti.



Tra gli altri podi conquistati, bronzo per Enrico Pizziolo tra i senior e per Giovanni Trentin tra i junior.



Considerati gli imminenti impegni di stagione da preparare, il club castellano riesce anche in questa competizione a ottenere piazzamenti molto importanti, lasciando ben sperare gli allenatori.



«Il livello si sta alzando molto in tutte le gare - commenta il presidente Niki Mardegan - È evidente quanto la partecipazione del karate alle Olimpiadi del 2020 stia portando a una professionalizzazione delle società e degli atleti».