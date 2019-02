Alloggiavano in hotel con oggetti da scasso e console imballate, denunciati

MOGLIANO - Denunciati tre rumeni residenti a Mogliano: sono stati sorpresi con attrezzatura da scasso e un sistema antitaccheggio.



I Carabinieri della Radiomobile di Treviso, con i colleghi di Mogliano, hanno deferito in stato di libertà per ricettazione e possesso di strumenti da scasso il 45enne R.F., il 30enne I.D. e il 25enne N.C.G., con precedenti di polizia e senza fissa dimora.



Ieri sera, dopo essere stati individuati durante un controllo degli alloggiati dell’hotel Villa Braida di Mogliano Veneto, sono stati sottoposti a perquisizione locale.



I militari hanno rinvenuto arnesi da scasso, tra cui un dispositivo artigianale per rimuovere il sistema antitaccheggio, nonché tre console per videogiochi ancora imballate, due XBox ed una Playstation per un valore di 1200 euro, verosimilmente provento di furto.



Gli arnesi e la merce sono stati sequestrati in attesa di individuare i proprietari.