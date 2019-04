All'Ice Team San Vendemiano il Challenge Veneto

SAN VENDEMIANO - All’Ice Team San Vendemiano la Coppa come prima società classificata all’ ”Ice Team Challenge Veneto”, lo scorso fine settimana a Feltre.



Notevole la prestazione delle 24 atlete della squadra di pattinaggio artistico allenate da Anna Solodilova, pluricampionessa di Mosca, campionessa della Federazione Russa e anche vice campionessa del campionato Acsi.



Pioggia di complimenti per la squadra, non ultimi quelli del sindaco di San Vendemiano Guido Dussin.