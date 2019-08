Un allevatore è rimasto ferito dopo essere stato incornato dal proprio toro. L'incidente è avvenuto ad Erbezzo, in Lessinia, sulla montagna veronese.

L'allevatore, per cause ancora in corso di accertamento, è stato aggredito dal toro che lo ha ferito con un colpo di corna. Trasportato a Verona in elicottero all'ospedale di Borgo Trento, l'uomo non è in pericolo di vita.