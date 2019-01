Allerta neve in Veneto da oggi a martedì

In Veneto, da stasera fino alla mezzanotte di martedì 29 gennaio, potranno verificarsi deboli nevicate in Cadore, nell'Agordino, nel Feltrino e nella Val Belluna e sull'altopiano di Asiago. Lo segnala la Protezione civile del Veneto che, visto il pericolo di ghiaccio, ha avvisato gli enti gestori di strade e ferrovie di vigilare sulla percorribilità delle infrastrutture.

Le precipitazioni nevose sono più probabili fra il tardo pomeriggio di oggi, domenica, e il primo mattino di domani, in particolare in serata, sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini, dove saranno possibili accumuli mediamente intorno ai 5 centimetri. In pianura, fino a metà giornata di domani, sono probabili piogge modeste, diffuse e discontinue; dal pomeriggio cesseranno a partire da nord-ovest.

Sui monti fino all'alba la probabilità di nevicate, anche se modeste, è medio-alta, generalmente sopra i 500-700 metri di quota, mentre a quote inferiori si passerà da neve a pioggia. Nel corso della mattina di domani i fenomeni andranno esaurendosi. Per martedì il centro meteorologico di Arpav prevede cieli sereni e nebbie in dissolvimento sin dal primo mattino.