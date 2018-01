Allerta maltempo, la Regione dichiara lo stato di allarme e attenzione

Destano preoccupazione, particolarmente per quanto riguarda il torrente Astico dove è stata superata la terza soglia idrometrica alla sezione di Lugo di Vicenza, gli effetti dell’ondata di maltempo che sta investendo il Veneto in queste ore.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso poco fa un avviso di criticità, valevole fino alle ore 14.00 di domani, con la dichiarazione dello Stato di Allarme nel bacino idrografico del torrente Astico, e degli Stati di Preallarme e Attenzione in altri bacini del territorio.

Questo è il dettaglio.

Lo Stato di Allarme per criticità idraulica sulla rete principale è dichiarato per il bacino Alto Brenta-Bacchiglione- Alpone per la parte riguardante il torrente Astico.

Lo Stato di Preallarme per Criticità Idrogeologica è dichiarato nel bacino Piave- Pedemontano (Belluno-Treviso).

Lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica o Idraulica è dichiarato nei bacini Piave-Pedemontano e Alto Brenta-Bacchiglione- Alpone per le aree non interessate da altro Stato; Alto Piave; Basso Piave-Sile- Bacino Scolante in Laguna; Livenza- Lemene-Tagliamento.