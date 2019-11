Allerta gialla per il Livenza, il bel tempo durerà fino a domani

immagine del 17 novembre

Il bel tempo di oggi in Veneto sta aiutando il deflusso dell'onda di piena lungo i corsi d'acqua: i livelli della rete idrografica principale sono generalmente in calo, anche se permangono situazioni di crescita in alcuni tratti dei fiumi Gorzone, Adige e Livenza. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma pertanto l'allerta 'arancione' (stato di pre-allarme).

Lungo il fiume Po, in particolare, è in transito un onda di piena il cui culmine dovrebbe interessare il Veneto a partire dalla serata di domani. Dunque il grado di criticità diventerà rosso (stato di allarme). E' ancora 'allerta gialla' sulla rete principale del bacino del Lemene, Livenza e Tagliamento.