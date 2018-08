Allarme in Versilia, brucia capannone di materiali plastici

Allarme in Versilia, dove questa mattina si è sviluppato un incendio in un capannone di deposito di materiali edili, costituiti principalmente da materiali plastici a Pietrasanta, in località Pontenuovo. Le fiamme, rendono noto i vigili del fuoco, intervenuti sul luogo dell'incendio, "sono sotto controllo e le operazioni di spegnimento in corso". Sul posto sono presenti anche Arpa Toscana per i rilievi ambientali e Asl, assieme alle forze dell'ordine.



Dal rogo si è alzata una densa nube nera, tanto che con una circolare, la Usl Toscana Nord Ovest ha dato indicazione ai comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema di "evitare di sostare in luogo aperto, chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria e di non raccogliere frutta e ortaggi vincolando comunque con eventuale consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile".



Nel pomeriggio è stata temporaneamente chiusa la strada statale 1 'Aurelia', in entrambe le direzioni tra il km 366,000 e il km 368,000, nel territorio comunale di Pietrasanta. "Il sindaco Alberto Giovannetti - si legge in una nota pubblicata sulla pagina Facebook del comune di Pietrasanta - insieme agli operatori del Centro Operativo Comunale, è arrivato sul posto per seguire e coordinare gli interventi. Lì sono già al lavoro i Vigili del Fuoco insieme ad Arpat ed Asl e alle forze dell'ordine".