Allarme rosso per il maltempo, Zaia: “Condizioni da tempesta perfetta”

Il Piave nella zona della centrale elettrica di Nervesa della Battaglia

TREVISO - "Siamo di fronte alle condizioni della tempesta perfetta, quelle per capirci che determinarono l'alluvione del 2010, ma abbiamo messo in moto una macchina che ritengo efficiente e collaudata".

Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta seguendo il lavoro dell'Unità di Crisi istituita per fronteggiare l'ondata di maltempo che sta interessando il territorio. "Siamo anche di fronte al primo test importante - prosegue Zaia - per le molte opere realizzate dopo il 2010, con 925 cantieri e un miliardo d'investimenti, a cominciare dai grandi bacini di laminazione di Trissino, Caldogno e Colombaretta, pronti a entrare in funzione se ve ne fosse necessità.

Per fortuna pare che non si debba fare i conti con la neve, che se cadesse e poi si sciogliesse aggraverebbe la situazione. Per contro, la sciroccata in atto preoccupa perché impedisce al mare di ricevere gli apporti d'acqua dei fiumi. Ringrazio tutti gli enti, gli uomini e le donne, le strutture della Regione, i volontari, che si stanno prodigando con la ben nota abnegazione. Si chiama squadra. Speriamo di vincere anche questa partita", conclude.

Il Presidente ha firmato nel pomeriggio di ieri la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile "in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966", preso atto "di aver attivato tutte le forze in campo disponibili".

Considerata "l'eccezionalità della situazione, per la quale possono manifestarsi eventi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza", Zaia chiede nella missiva al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, di attivare la prevista procedura di mobilitazione nazionale.

Foto: Roberto Ceotto