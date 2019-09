Allarme cimice in Veneto, la Regione stanzia 3 milioni di euro per combatterla

Sono state triplicate le risorse, dalla Regione Veneto, per contrastare i danni causati dalla cimice asiatica. L’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan e l’assessore al bilancio, Gianluigi Forcolin, si sono fatti promotori dell’iniziativa che destina ulteriori 2 milioni di euro per le azioni di prevenzione e contrasto alla proliferazione dell’insetto.

Un flagello, quello della cimice, che sta distruggendo i frutteti e le colture della pianura veneta. A gestire le pratiche di indennizzo sarà Avepa, l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, che utilizzerà indici e parametri di valutazione omogenei per i diversi tipi di frutticoltura.

“Certo, 3 milioni di euro non saranno sufficienti per dare una soluzione definitiva al problema-hanno sottolineato gli assessori Pan e Forcolin-Tuttavia sono il segno dell’intervento tempestivo della Regione a sostegno dei propri produttori, in particolare quelli della frutta”.