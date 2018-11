Alla scoperta di New York: cosa vedere nella Grande Mela. Occhio però all'autorizzazione ESTA

New York è sicuramente una delle grandi città da visitare almeno una volta nella vita. Sono sempre più le persone che ultimamente decidono di visitare la famosa città degli Stati Uniti d’America. Le attrazioni da visitare sono da tante e quindi il consiglio ideale è quello, se possibile, di prendervi almeno una settimana di vacanza. Ora andremo a scoprire insieme cosa visitare a New York.

Dove sorgevano le Torri Gemelle è stato costruito il National September 11 Museum, un grandissimo museo e memoriale che ricorda le vittime dell’attentato del 2001. Dopodiché una delle prime tappe da effettuare è quella che porta alla visita della Statua della Libertà, il vero simbolo di New York. La Statua della Libertà è un famoso simbolo degli immigrati ed è stata inaugurata nel 1886. E’ alta circa 93 metri.

Per avere una visuale dall’alto di tutta New York bisogna andare all’Empire State Building. Il famoso grattacielo nel corso degli anni è diventato una delle attrazioni più visitate della città. Per chi ama passeggiare, e non solo, il consiglio è quello di percorrere Central Park, il polmone verde della città dove si possono trovare laghi, ristoranti ed addirittura uno zoo. Gli amanti dello shopping invece hanno come tappa “obbligatoria” il Rockfeller Center. Tappa obbligatoria è Times Square, considerato come l’ombelico del mondo. E’ famosa per i grandi cartelloni animati e digitali che si trovano lungo tutta la piazza.

La storia e la cultura della città sono conservati all’interno del Metropolitan Museum of Art. Esso conserva più di 5mila anni di storia, passando dai tesori egizi, la storia romana, greca per arrivare a quella moderna. In vicinanza si trova anche il celebre MoMA, ovvero Museum of Modern Art, il più celebre museo di arte moderna del mondo. Al suo interno si trovano capolavori rari di pittori come Claude Monet e Vincent van Gogh.

Raggiungere New York però potrebbe non essere così facile come sembra. Ebbene si, prima della partenza dovrete procurarvi la famosa autorizzazione ESTA. Il visto ESTA USA sostituisce il famoso permesso di soggiorno e si può ottenere online tramite la compilazione di un questionario. L’ESTA viene rilasciata per viaggi turistici/di lavoro che non superano i 90 giorni e deve essere richiesta anche per chi solamente dovrà fare scalo negli USA. La sua validità è di due anni. Ovviamente verranno effettuati dei controlli, quindi le risposte alle domande dovranno essere compilate in assoluta onestà. Il tutto verrà valutato entro 72 ore. Non è detto però che la risposta sia positiva. In caso di risposta negativa bisognerà richiedere il permesso di soggiorno. Quest’ultimo però richiede maggiore tempo, quindi il consiglio ideale è quello di muoversi con largo anticipo per evitare sorprese dell’ultima ora.