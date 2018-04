Alcolici a bimba di 4 anni: denunciati padre, nonna e zia

Davano da bere alcolici alla loro nipotina di appena 4 anni ritenendo che la madre della piccola fosse incapace di prendersi cura della figlia. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia i Carabinieri di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, hanno denunciato la nonna, la zia e il padre della bimba.

Le due donne avevano in pratica tolto la piccola a sua madre, una 23enne, vittima anche di minacce e violenze, che non poteva neanche dormire con sua figlia. Il tutto avveniva sotto l’indifferenza del papà della piccola, che sapendo cosa accadeva in casa non faceva nulla. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo che da un referto medico giunto dall’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia era emersa la presenza di alcol nel sangue della bimba. La mamma e la piccola si trovano ora in una struttura protetta.