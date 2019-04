Alberto Vardanega di Asolo vicecampione al concorso nazionale Miglior Sommelier Junior 2019

ASOLO – Grande soddisfazione ad Asolo dove l’accoglienza è una tradizione importante, per il secondo posto come migliore sommelier del giovanissimo Alberto Vardanega. “A partecipare alle precedenti fasi di selezione, settecento studenti degli Istituti Alberghieri Italiani. In dieci hanno raggiunto le finali, e tra questi Alberto Vardanega dell'Istituto Alberghiero "Maffioli" di Castelfranco Veneto per le classi IV e V, che si è aggiudicato la seconda posizione. Ciò ci rende particolarmente orgogliosi - spiegano dal Municipio di Asolo - perché Alberto si è impegnato a fondo per raggiungere questo traguardo che rappresenta una nota di merito nella carriera formativa e nel futuro lavorativo”.



Un titolo di tutto rispetto quello di Miglior Sommelier Junior: concorso ideato nel 1988 ed unico in Italia rivolto agli aspiranti alla professione di sommelier. Un’opportunità di mettersi in luce per la propri abilità riservato agli studenti degli Istituti Alberghieri che nel triennio frequentano il corso di qualifica per operatori ai servizi di sala-bar o agli studenti del che nel biennio di post-qualifica frequentano la specializzazione in sommellerie o corsi analoghi.